MESTRE La gente non sa più che fare, deve stare a casa ma bisogna pur mangiare e ai supermercati c'è ormai la coda in continuo allungamento, giorno dopo giorno, per l'obbligo di rispettare le distanze di sicurezza. Da ieri il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha firmato un'ordinanza che, oltre a chiudere parchi e giardini pubblici, ha disposto la chiusura dei negozi nei festivi. Un provvedimento che evidentemente mira a ridurre la presenza di persone fuori delle abitazioni e quindi i possibili contagi ma che secondo alcuni, come il sociologo Gianfranco Bettin, rischia di creare ancora più code e assembramenti. Il presidente della Municipalità di Marghera sostiene infatti che «ridurre le aperture dei supermercati, chiuderli la domenica, per di più annunciandolo al venerdì pomeriggio è una di quelle misure che rischiano di peggiorare la situazione». La soluzione, per Bettin, è invece quella di «controllarne il corretto e sicuro utilizzo (personale tutelato, clienti distanziati e scaglionati ecc.)».

IN CRESCITA

Al di là dell'ultima ordinanza regionale, è da giorni ormai che le code fuori dei supermercati stanno crescendo; ci sono anche fuori dei negozi di generi alimentari ma non così sostenute. Ieri, ad esempio, alla Coop o all'Interspar della zona Auchan all'Aev Terraglio le file erano lunghissime, e la stessa cosa si registra nei supermercati più piccoli nei quartieri più periferici come all'Alì del Circus di Chirignago, o all'Eurospar. Idem alla Gazzera e un po' ovunque.

C'è in un insieme di fattori che porta al verificarsi di tali fenomeni. Molte persone, con senso di responsabilità, vanno a fare la spesa per più parenti o anche per più vicini di condominio, per cui chi entra in supermercato ci resta più tempo perché ha parecchi prodotti da acquistare. Poi c'è il problema che ormai molti esercizi cominciano a non avere più gli scaffali con tutti i soliti prodotti un po' per la difficoltà dei rifornimenti dovuta alle restrizioni, un po' per la riduzione di personale nei supermercati che rallenta le operazioni di riempimento degli scaffali con la merce già scaricata in magazzino; e un po' anche perché c'è chi, per la paura di rimanere senza, compra 20 confezioni quando gliene basterebbe una; e quest'ultima motivazione, adesso che la Regione ha deciso di chiudere gli alimentari nei festivi, rischia di diventare ancora più forte con la corsa all'accaparramento di gente che è già provata psicologicamente dall'assenza di contatti con i propri simili, dalla mancanza di lavoro e da altre difficoltà collegate alle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

Il risultato, così, è che manca sempre qualcosa per completare la spesa e a quel punto il cliente si trova davanti a due strade, che di solito percorre entrambe, una volta una, la seguente l'altra: ci riprova il giorno dopo, oppure fa il giro di tre o quattro supermercati, facendo attenzione a non varcare i confini comunali, cosa vietata in tempo di coronavirus ma che per i residenti delle zone a cavallo, ad esempio, tra Zelarino e Maerne, sarebbe la soluzione ideale.

LE PREOCCUPAZIONI

Anche volendo rispettare l'obbligo di restare a casa, dunque, la situazione è tale da costringere la gente a muoversi, e non per acquistare profumi e tinte per capelli, ma pasta, olio, farina, alcol, carta igienica. Tutti quei prodotti la cui presenza è garantita dalle migliaia di lavoratori dei trasporti e della logistica e a proposito dei quali Claudio Capozucca, segretario generale della Fit Cisl Veneto, denuncia situazioni lavorative molto preoccupanti.

E' alquanto paradossale vietare (giustamente) di uscire di casa per una passeggiata, e allo stesso tempo fare finta di niente quando migliaia di lavoratori vanno quotidianamente al lavoro gomito a gomito con i colleghi, senza distanza minima e senza strumenti di protezione (mascherina e guanti) e che quindi possono diventare dei centri di riproduzione del virus. Non sono meno importanti del personale medico-sanitario che sta cercando di salvare vite nelle corsie degli ospedali: senza di loro ci sarebbero supermercati vuoti, strade sporche e trasporto pubblico azzerato. Tutta questa gente ha bisogno di dispositivi di protezione, organizzazione del lavoro che tuteli la salute e un salario che gli permetta di vivere.

Elisio Trevisan

