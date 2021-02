VENETO ORIENTALE

SAN DONA' DI PIAVE Un infermiere a capo della sanità del Veneto Orientale. La nomina che non ti aspetti, almeno per questo mandato, l'ha voluta il presidente Luca Zaia per una realtà stimolante e insieme difficile come quella che si occupa, contemporaneamente, di quasi tutte le spiagge del Veneto, da Bibione a Cavallino-Treporti. Nuovo direttore generale è, infatti, Mauro Filippi: 57 anni, di San Donà di Piave, sposato, padre di tre figli (Federica di 20 anni, Valentina di 17 e Leonardo di 14), con Carlo Bramezza è stato direttore ai servizi sociali. E nasce come infermiere. Ha, infatti, una laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche; successivamente ha conseguito la laurea in scienze dell'educazione e, con lode, il titolo di dirigente dell'assistenza infermieristica. «Sono proprio partito da lì: arrivo da una famiglia di infermieri, con le mie sorelle che hanno fatto quel percorso. Una professione che per me era attrattiva e che mi è piaciuto fare». E' come vivere il sogno americano, dove ogni persona che può raggiungere grandi traguardi? «E' un po' questo, sì. E sono contento per me, ma anche per tutti i ragazzi: si accende un riflettore su questa professione e significa che si può investire su questi colleghi. Spero tanto di non essere l'ultimo». Una nomina in qualche modo inattesa, soprattutto nell'immediato. «Avevo fatto domanda a suo tempo per concorrere a questo ruolo, ma ero convinto di farmi altri cinque anni al sociale, settore che, peraltro, mi piace molto. Anche il mio predecessore, dottor Bramezza, mi disse che probabilmente ero ancora giovane per questo ruolo. Quindi la nomina mi ha colto un po' impreparato. Il presidente Zaia mi aveva anticipato giovedì mattina di tenermi pronto, ma che stava ancora completando i colloqui». Come dire: non ci contare molto. «Ed invece nella serata mi ha chiamato la segreteria dicendomi di preparare i documenti e di andare a Venezia per la nomina. Non solo non ho dormito la notte, ma non ho neppure mangiato. Spero di recuperare tutto una volta passato tutto questo frastuono. A casa sono felicissimi: mia figlia Federica ha pianto anche per me». Soddisfazione duplice, visto che il 30% dei direttori generali arrivano dall'Ulss4. «Vuol dire che abbiamo lavorato bene, di squadra e questo ha permesso di portare avanti importanti risultati. Cercherò di dare le giuste risposte al territorio e di essere utile alle persone. Con Bramezza mi sentirò ancora per dei consigli: in qualche modo lui è stato il mio mentore».

E lui, Bramezza, in qualche modo si coccola il risultato: due componenti della sua squadra sono diventati direttori generali. «E' un grande riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. E lascio ancora una grande squadra, in un'azienda sanitaria che è composta da professionisti che sono anche cresciuti. Per quanto riguarda Mauro gli auguro un grande in bocca al lupo: è cresciuto con me in questi anni e rappresenta la continuità. Può contare ancora su di me, così come il territorio, perché sono ancora un amico del Veneto Orientale». Il risultato più importante ottenuto? «Ce ne sono stati tanti. Penso ad esempio al bilancio tornato in attivo, piuttosto che avere eliminato la mobilità passiva verso il Friuli, la rinascita dell'ospedale di Jesolo. Insomma, sono stati otto anni molto intesi, faticosi, ma bellissimi». E il più grande rammarico? «Non avere realizzato l'ospedale unico del Veneto Orientale».

Fabrizio Cibin

