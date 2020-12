Mauro Evangelisti



Dopo il Regno Unito, anche il Bahrein ha autorizzato il vaccino anti Covid-19 di Pfizer-BioNTech, mentre l'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che la strada per superare la pandemia è ancora lunga. E Mike Ryan, esperto dell'Oms, ha fatto sapere: «I dati ci dicono che la protezione potrebbe non durare per tutta la vita e quindi potrebbero verificarsi nuove infezioni, i vaccini non sono uguali a zero Covid».

C'è un percorso ormai definito per il vaccino elaborato dal colosso americano Pfizer e dalla tedesca BioNTech e descrive la complessità della somministrazione. Non sarà un'iniezione e via. No, dopo la prima, bisognerà attendere otto giorni prima che si sviluppi una parziale protezione da Covid-19, altri 21 prima di potere fare la seconda iniezione e, infine, al ventottesimo giorno, secondo quanto emerge dalla sperimentazione, ci sarà la protezione totale. Primo problema: sarà necessario essere chiari e convincenti con coloro che saranno vaccinati inizialmente, perché dopo la prima iniezione dovranno continuare ad essere estremamente prudenti, visto che ancora la protezione non sarà completata. (...)

