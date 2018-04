Mauro arruola Maso e Ancilotto Forza Italia pronta alla rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TOTO CANDIDATITREVISO A sostenere Mario Conte ci sarà anche Grande Treviso, lista civica fondata da Giuseppe Mauro, ex assessore alle Attività Produttive e candidato sindaco nel 2013. È uno dei sei simboli che vanno a comporre la coalizione di centrodestra e la squadra dei 32 nomi è ormai in via di definizione. Mauro sta selezionando profili di un certo tipo: professionisti con competenze specifiche e di alto livello, volti del volontariato, giovani intenzionati a dare il proprio contributo per la comunità in cui vivono. A oggi tra i nomi...