Maurmair continua la sua battaglia per non essere pagato dalla Regione

IL CASOTRIESTE «Oggi scade il mio incarico da consigliere regionale. Come avevo profetizzato nei quasi due mesi di mandato non si è fatto nulla. Anzi la mia nomina e la conseguente incompatibilità, visto che sono anche sindaco, sono stati l'unico argomento che ha portato il Consiglio regionale a riunirsi due volte». Inizia così il post pubblicato ieri su Facebook dal sindaco di Valvasone Arzene Markus Maurmair che il 4 aprile era stato eletto in surroga a Luca Ciriani, divenuto parlamentare. Maurmair, in quanto sindaco di un Comune con...