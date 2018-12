CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Maurizio DianeseCarlo Maria Maggi è morto a Venezia, nella sua casa alla Giudecca dove scontava ai domiciliari la condanna all'ergastolo. Avrebbe compiuto 84 anni fra tre giorni. Con lui se ne va un protagonista della stagione delle bombe che ha insanguinato l'Italia. «Con il rispetto dovuto in presenza di una morte, devo dire che Maggi, neonazista e capo di Ordine Nuovo nel Veneto per più di vent'anni, anche se è stato condannato solo per la strage di Brescia, si porta nella tomba i segreti di tutte le stragi e attentati di quegli anni....