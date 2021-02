Maurizio Crema



Il Veneto diventa sempre più metropolitano, anziano ed istruito, ma non attira più tanto gli immigrati. Ha oltre 23mila abitanti in più rispetto al 2011, ma rispetto al 2018 è in calo con due province in continuo spopolamento: Belluno e Rovigo. La regione aumenta i suoi occupati, ma non riesce ancora a superare il fossato che separa uomini e donne: il tasso di occupazione maschile è oltre il 60%, quello femminile 17 punti percentuali in meno, il 43%. Un abisso che il 2020 della grande crisi da pandemia ha sicuramente accentuato.

I dati del Censimento Istat del 2019 fotografano un Veneto ancora dinamico ma con profonde differenze e problemi irrisolti. Invecchiano anche gli stranieri che in otto anni sono aumenti di poco: 30mila unità, segno che la macchina produttiva e dell'integrazione già prima del Covid probabilmente stava dando segni di inceppamento. Secondo l'Istat, la popolazione veneta a fine 2019 ammonta a 4.879.133 persone, meno 5.457 abitanti rispetto al 2018 e un incremento di 23.229 abitanti (+ 0,6 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. Dati che presumibilmente nel 2020 sono peggiorati. Le donne sono 2,489 milioni, il 51% del totale. L'età media è 45,4 anni, leggermente superiore ai 45,2 anni del livello nazionale. Rispetto al 2011 c'è un progressivo invecchiamento della popolazione con ritmi più alti della media nazionale: diminuiscono i bambini sotto i 10 (...)

Segue a pagina 13

© RIPRODUZIONE RISERVATA