La mano di Matteo Zoppas è tesa fino a Roma. Dopo settimane di scontri verbali sfociati perfino in provocazioni («In Italia gli imprenditori sono prenditori», copyright Luigi Di Maio), il presidente degli industriali veneti prova a mettere una pietra sopra le tensioni tra le imprese e il governo nazionale. Tentativo lodevole, perché la confusione è tanta ma Zoppas cerca di vedere segnali nella nebbia anche quando ci sarebbe più di un motivo per fermarsi. La tragicommedia delle Olimpiadi, per esempio: «Credo che per una volta l'Italia...