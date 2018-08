«Matteo Salvini ci vuole umiliare? Ma così uccide il centrodestra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sa una cosa? Penso che questa polemica sia un po' posticcia, furba ma finta. Salvini se la prende con FI per non rispondere ai suoi elettori e all'opinione pubblica della pessima legge che stanno votando, cioè il decreto Di Maio, che danneggia il sistema economico e produttivo italiano». Il vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, rilancia le critiche alla Lega sul caso Foa.Meloni e Toti dicono che è sbagliato rompere l'alleanza sulla Rai. Lo pensa anche lei?«Sono d'accordo. Non credo che la Lega voglia far saltare una coalizione che...