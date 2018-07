Matteo alza la posta con gli alleati e oggi fa il punto con Mattarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Argomenti spigolosi sui quali interpellare il Presidente della Repubblica non mancheranno a Matteo Salvini che salirà al Quirinale a metà mattinata. L'incontro è frutto dell'inseguimento operato per giorni dal leader della Lega e ministro dell'Interno. Obiettivo raggiunto solo dopo aver cambiato l'oggetto dell'incontro. Irricevibile per il Colle la volontà espressa da Salvini in un primo momento di parlare della sentenza della Cassazione che ha ordinato il sequestro di 49 milioni di fondi pubblici della Lega che sembrano...