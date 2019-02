Mattarella: si muova Conte Alt M5S: a noi conviene così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Oltre le frasi un po' di circostanza sul «rapporto non compromesso» da un «passaggio» «un po' vivace», il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fatica ad andare. Avverte le pressioni dei due vice Di Maio e Salvini, impegnati in una campagna elettorale dove si contendono la palma di chi è il più anti Macron e il più euroscettico. Eppure in un governo e in una maggioranza dove la politica estera la fanno in quattro-cinque, toccherebbe proprio al premier dire una parola definitiva e se con la Francia restiamo alleati...