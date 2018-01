Mattarella ai partiti: proposte realistiche e guardate al futuro `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISCORSOROMA Sergio Mattarella era consapevole che questo messaggio di fine anno, a 65 giorni dalle elezioni per il nuovo Parlamento, avrebbe dovuto avere una fisionomia specifica, diversa rispetto al passato. Gli italiani si aspettavano anzitutto qualche parola che chiarisse il pensiero del Colle sull'imminente prova elettorale. E il Capo dello Stato non ha deluso le aspettative. LA LOCATIONAnche la scelta della «location», per il messaggio, lo studio alla Vetrata del Quirinale dove avvengono le consultazioni con i partiti, è apparsa...