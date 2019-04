Mattarella a Vittorio una festa per la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAVITTORIO VENETO Saranno solo un paio d'ore, ma di straordinaria intensità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di celebrare il 74esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo a Vittorio Veneto, città decorata di Medaglia d'Oro al valor militare per il comportamento della sua popolazione tra il settembre 1943 e l'aprile del 1945. E al programma iniziale ha aggiunto anche una visita al museo della Battaglia, per ricordare il ruolo di Vittorio Veneto nella Prima guerra mondiale. Per venti mesi di...