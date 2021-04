Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NOZZE AL PALOVENEZIA Riparte tutto ma non i matrimoni. Unanime, confederazione che raggruppa 15 associazioni del comparto matrimoni ed eventi, si trova a combattere una vera e propria battaglia per far ripartire il proprio comparto. I ricevimenti sono stati vietati dal nuovo Decreto e questo potrebbe portare all'estinzione del settore. E' per questa ragione, e non solo, che lunedì 26 aprile, Unanime organizza una manifestazione a Venezia, in...