Materne: trenta piccoli alunni a rischio sospensione

I RADICALITREVISO (mf) Una trentina di piccoli alunni a rischio di sospensione. Se non di più. Tanti sono i bambini con meno di 6 anni delle famiglie no-vax che questa mattina potrebbero essere lasciati fuori dagli asili statali per non aver risposto all'obbligo vaccinale e per aver chiuso la porta in faccia a tutti gli inviti arrivati dall'Usl della Marca. «Chi non presenterà almeno l'autocertificazione riguardo l'appuntamento preso con l'Usl verrà sospeso» detta Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso. L'ex...