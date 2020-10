È arrivata alla fine la decisione ufficiale del Giudice Sportivo, che con il comunicato di ieri ha come previsto sancito la sconfitta per 3-0 a tavolino del San Vittore contro il Comelico nel match non disputato domenica. La società, preoccupata dai numerosi contagi nella valle comeliana, aveva provato a far spostare l'incontro, ma senza successo per mancanza dei presupposti necessari: comunque non rassicurati, i giocatori si erano poi rifiutati di giocare, chiudendo il match ancora prima del suo inizio. L'arbitro aveva segnato tutto a referto, e si attendeva ora solo il verdetto della Giustizia Sportiva, giunto puntuale e a conferma di quanto già si sospettava. Nessuna sorpresa dunque: preso atto della presenza della società al luogo del ritrovo ma della volontà di non scendere in campo per motivi di salute (presa di posizione comunicata tra l'altro per iscritto, come riportato nel verbale) il Giudice Sportivo ha applicato l'articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva decretando quindi il risultato di 3-0 e un aggiuntiva penalizzazione di 1 punto per il San Vittore. La società feltrina è inoltre stata multata di 200 euro, ammenda stabilita nel primo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti in caso della prima rinuncia ad un incontro nel campionato di terza categoria. Si chiude quindi, almeno formalmente, una vicenda mai vista fino ad ora nel mondo sportivo bellunese ma che apre interrogativi per il futuro, creando un precedente. La paura causata dal virus (e da tutto ciò che ne consegue) è sicuramente destinata ad interferire ancora in ambito sportivo. Nel mentre il campionato va avanti, con il Comelico che spera di poter finalmente scendere nuovamente in campo dopo più di 10 mesi: la partita sarà questa volta in casa a S.Nicolo, alle 15:30 di domenica contro il Piave. (p.a.n.)

