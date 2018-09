Massimo Manfredi ospite del Gazzettino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Anche il Gazzettino partecipa a Pordenonelegge non solo raccontando ai lettori lo svolgimento delle giornate tra incontri, libri e autori. In corso Vittorio Emanuele II, sotto gli ufficio cittadini del giornale, è apreto un stand con alcune delle pubblicazioni curate dal quotidiano e dove domenica lo scrittore Valerio Massimo Manfredi incontrerà i propri affezionati lettori alle ore 18, dopo aver partecipato alle 16 all'appuntamento del festival in Piazza San Marco, dove presenterà Quinto comandamento, il suo nuovo romanzo edito da...