Massimo Introvigne Papa Francesco ha sorpreso molti commentatori con l'abolizione, di cui è stata data notizia ieri, del segreto pontificio per i reati di pedofilia, e con l'inserimento tra i delitti più gravi per cui i sacerdoti saranno processati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento. Fino a ieri, il reato canonico di pedopornografia si...