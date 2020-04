L'ODISSEA

CAMPOLONGO MAGGIORE Finalmente la luce. Massimo Compagno e la moglie Nejma, incinta all'ottavo mese, ieri alle 22.45, sono tornati in Italia con un volo della Neos per Milano Malpensa. Da mesi bloccati in Marocco, dove la coppia si era recata per un periodo di vacanza presso i genitori di lei, a Echemmaia, a circa 70 km da Marrakech. Mesi di dolore per lo scoppio del coronavirus nel mondo, e per la morte del padre di Massimo, Vittorio, avvenuta il 10 aprile, all'età di 84 anni, a causa del tremendo virus, contratto nella casa di riposo di Fiesso d'Artico. Assieme alla coppia di Campolongo Maggiore nel volo c'erano altre 123 persone, per metà italiani e per metà marocchini residenti in Italia. Con loro anche una ragazza di Mira ed una di Salzano. I veneti sono circa una ventina, tutti bloccati in Marocco dove i voli sono sospesi dal 9 marzo. L'aereo, un charter organizzato solo per loro, ha fatto scalo a Casablanca e Roma, per raggiungere il capoluogo lombardo in tarda serata. Ad attendere la coppia c'era un amico di Vicenza che ha provveduto a trasportarli a casa. Il Comune di Campolongo Maggiore, vista la difficoltà di accedere ai negozi, come gesto di solidarietà, ha fatto pervenire a Massimo e alla moglie dei generi alimentari. Per noi è stato dice Massimo all'aeroporto, prima di salire a bordo un periodo di profondo stress. Lontani da casa, con la paura di quello che sarebbe potuto succedere a causa del virus e la paura di non riuscire a tornare in tempo per il parto di Nejma. E poi la morte di mio padre, un dramma nel dramma per me, non aver potuto stargli vicino nel momento più brutto. Ed ancora la tristezza, perché mio padre non ha potuto neppure vedere sua nipote, mia figlia, che tra poco verrà alla luce. Avrei voluto stargli vicino, mi logora sapere che ha vissuto in solitudine il suo trapasso, senza di noi, senza vederci e forse nemmeno si è reso conto cosa gli stava succedendo. Massimo è sempre stato in contatto con ambasciata e consolato che ha organizzato il rientro. Poi, l'altro ieri, la notizia del volo ha fatto tirare in sospiro di sollievo e, ieri, venerdì, finalmente, la coppia ha raggiunto l'aeroporto. Il Boing 737 è partito da Marrakech alle 15. Il rientro non è stato gratuito, 440,00 euro a testa il costo del biglietto. Sono consapevole che troveremo un'Italia diversa e anche una famiglia diversa, senza mio padre. Arrivare a casa è un sollievo enorme; ringrazio chi mi ha sostenuto in questo sforzo per raggiungere il nostro paese, i media ed il Comune di Campolongo Maggiore. Ora la mia preoccupazione è legata anche al mio lavoro che è completamente fermo. Ma oggi voglio essere positivo, pensando alla nostra bimba che arriverà a breve. Voglio ringraziare anche Walter Montagnin che si è offerto di venirci a prendere gratuitamente a Milano.

Emanuele Compagno

