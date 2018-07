CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Massimo Bitonci, sottosegretario all'Economia, condivide la protesta delle imprese venete?«Se le aziende chiedono di migliorare il testo, posso assicurare che è in corso un grande lavoro parlamentare, per cui arriveremo alle modifiche. Se invece le critiche al decreto Dignità sono un giudizio sull'operato di un Governo in carica da neanche due mesi, mi pare che siamo davanti a un attacco strumentale».Crede che abbia ragione Gianantonio Da Re, leader nazionale della Liga Veneta, quando sostiene che «gli imprenditori veneti pensano solo ai...