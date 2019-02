CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Massimo Bergamin rovescia il tavolo dell'Amministrazione e incalzato dal pressing dei partiti della sua stessa coalizione, prima fra tutti la Lega, azzera completamente la Giunta mandando a casa in un sol colpo otto assessori. La goccia che sembra aver fatto traboccare il vaso, dopo settimane di passione per le modifiche alla Viabilità introdotte dell'assessore Luigi Paulon, sembra però essere stato l'affondo del gruppo consiliare della Lega nei confronti dell'assessore alla Cultura Alessandra Sguotti, da poco entrata in Forza Italia, già...