Massimo Bergamin passa le giornate chiuso nel suo ufficio, vedendo i dirigenti e i funzionari del Comune che non avendo più gli assessori di riferimento, dopo l'azzeramento della giunta della scorsa settimana, hanno soltanto il primo cittadino cui rivolgersi. Quest'ultimo esce a malapena per un caffè, o per presenziare velocemente a una conferenza stampa, ma null'altro. È verosimile che seduto alla scrivania cerchi una soluzione alla crisi, ma il sostanziale fallimento delle consultazioni cui una consistente parte di maggioranza non ha...