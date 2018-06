Massaro: «Difendiamo la sanità tutti uniti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOCUMENTOBELLUNO (A.Tr.) Dopo le parole, il documento cartaceo. Il nuovo Piano socio sanitario oggi c'è, steso nero su bianco. Il testo è stato licenziato dalla giunta di Palazzo Balbi qualche giorno fa e ha già fatto scendere in campo la politica bellunese. Non si è perso tempo. «Vogliamo costruire un documento unitario commenta il sindaco Jacopo Massaro, presidente dell'esecutivo provinciale della Conferenza dei sindaci -, è finita l'epoca del campanilismo, dobbiamo difendere tutti uniti la nostra sanità». Non è tutto da...