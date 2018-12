CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MASSACRATO DI BOTTECAVARZERE E' morto mentre chiamava il 112 per chiedere aiuto. Nessun altro l'aveva fatto, prima, mentre veniva massacrato di botte di fronte a un numero imprecisato di persone, e solo quando il suo aguzzino si è allontanato, Armando Forza, 79 anni, con le ultime forze che gli rimanevano, ha potuto prendere il cellulare e chiedere soccorso. Ma, dall'altra parte del telefono, il carabiniere che lo ascoltava, ad un certo punto, ha sentito solo silenzio: per l'anziano, ormai, non c'era più niente da fare. Un sabato sera di...