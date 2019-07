Massacrarono le mogli «Ora siamo cambiati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ISTANZE TREVISO Tentarono di uccidere le loro mogli, le madri dei loro figli. Uno con mani e benzina, l'altro con un'accetta. Ora, a distanza di sei anni, Andrea Loro, 40enne di Loria (difeso dall'avvocatessa Lorenza Secoli) e Stefano Rizzo, 59enne di Mareno di Piave ( difeso dall'avvocatessa Barbara Cotrufo) chiedono di poter uscire dal carcere e beneficiare della semilibertà. In termini spiccioli i due detenuti chiedono di poter lasciare di giorno la cella in cui stanno scontando la pena per lavorare in strutture esterne e di poter...