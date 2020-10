MALTEMPO

VENEZIA Una domenica di gran pioggia in tutto il Veneziano. Dalla notte, infatti, il diluvio è continuato per quasi tutta la giornata in varie zone dell'area metropolitana. Temperature in calo, ma nessun disagio particolare: i vigili del fuoco, infatti, sono stati chiamati solo per qualche intervento di rami caduti per il vento. Evitati quindi allagamenti vari e altre ripercussioni atmosferiche che, in questi giorni, avevano particolarmente preoccupato gli enti di protezione civile a livello regionale e locale.

Le uniche vere difficoltà si sono registrate a Jesolo, a causa delle tonnellate di rifiuti spiaggiati dal maltempo. Il mare mosso questa volta non ha creato particolari problemi di erosione (come invece era accaduto una settimana fa), ma su tutto il litorale veneziano le onde hanno trascinato a riva una grande quantità di immondizia. In particolare legname raccolto lungo le rive dai fiumi e poi riversato in mare. Un fenomeno destinato ad aumentare nei prossimi giorni quando passerà l'ondata di maltempo. E come sempre sollevando nuove polemiche e discussioni visto che i costi di recupero saranno a carico dei comuni costieri, temo su cui anche la parlamentare veneziana Giorgia Andreuzza ha presentato una proposta di legge per tramutare i rifiuti spiaggiati in biomassa. Anche il litorale, comunque, può tirare un sospiro di sollievo visto che il problema maggiore del maltempo, solitamente, è quello provocato dalle mareggiate. L'erosione della spiaggia e dell'arenile, infatti, provoca danni enormi, a cui poi bisogna rispondere con un adeguato ripascimento per non perdere colpi durante la stagione estiva.

Domenica tranquilla, dunque, ma l'allerta meteo non è cessata: il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione dalle 14 di ieri alle 6 di oggi. Tra le zone a rischio indicate dalla protezione civile, anche quella del Basso Brenta Bacchiglione (province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso), del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e del Tagliamento. Le previsioni indicano «precipitazioni a tratti ancora diffuse, anche a carattere di rovescio, con possibilità di qualche locale temporale in pianura, specie in prossimità delle zone costiere». I quantitativi previsti nelle dodici ore sono inferiori rispetto a quelli della mattinata, ma localmente potranno risultare ancora di una certa consistenza.

