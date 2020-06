Il viaggio su e giù per la penisola di Mask to Ride ha imboccato il tratto finale che riporterà Alvaro Dal Farra, Nicola Barchet e i loro fidi scudieri di nuovo a casa. Attenzione però ai cambiamenti di programma: il tour partito da Sala e Cusighe, alla periferia di Belluno, non si concluderà come previsto nel capoluogo, nella sede di Società Nuova, ma a Sedico. L'appuntamento finale infatti è stato spostato nel palasport sedicense, l'inizio resta fissato alle ore 10.

Il tour partito mercoledì scorso dal Centro per disabili gravi e gravissimi di Sala è stato intensissimo. La missione era consegnare 50 mila mascherine alle associazioni che si occupano di seguire i disabili, andando a fare visita a chi forse come nessuno ha vissuto con sofferenza l'isolamento imposto dal lockdown. L'iniziativa, sostenuta da un investimento di decine di migliaia di euro di Giesse (presieduta proprio da Nicola Barchet), ha in Alve Dal Farra il punto di riferimento, lo showman, il catalizzatore. Finora sono state distribuite 35 mila mascherine: mercoledì a Cittadella e Verona, giovedì ad Alessandria e Torino, venerdì a Pietra Ligure, Sestri Levante e Arezzo, sabato a Palermo, domenica a Napoli e Ariano Irpino, lunedì e ieri tra Puglia e Abruzzo. Nel gruppo affiora la stanchezza, l'entusiasmo contagioso però resta. Sabato mattina a Sedico potremo toccarlo con mano.

Maurizio Ferin

© RIPRODUZIONE RISERVATA