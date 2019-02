Masin: «Non sarò io l'utile idiota: non lascio senza discutere il bilancio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IRREMOVIBILEROVIGO «Non sarò l'utile idiota di nessuno». È chiaro e risoluto il consigliere comunale Matteo Masin (Coscienza Civica), ribadendo di essere pronto a dimettersi solo dopo l'approvazione del bilancio previsionale. «Mi sembra che la misura sia sufficientemente colma spiega e, sebbene mi renda conto che le cose normali non suscitano particolari interessi, non posso non essere contrariato da come si continua a dipingere una posizione, la mia, che altro non è se non quella di sempre: impegno per tentare di migliorare e non...