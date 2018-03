Masegni rovinati e strade raffazzonate Zaccariotto: «Stop ai lavori per la fibra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI MALDESTRIVENEZIA Troppe le segnalazioni di cittadini di Venezia e della terraferma sul pessimo stato delle calli e delle strade in cui sono terminati i lavori di posa della fibra ottica. Il Comune ha quindi disposto la sospensione di tutti i lavori di cablaggio già programmati ma non ancora iniziati. Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto alla Commissione L avori pubblici convocata per discutere un' interpellanza presentata da Maika Canton (gruppo Boraso) che denuncia i danni causati da questa...