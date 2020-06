LA PROTESTA

VENEZIA In campo Santa Margherita, il tempio del divertimento, sono ripresi gli assembramenti notturni di giovani che, incuranti delle prescrizioni, non portano mascherina né mantengono le distanze con gli amici, dialogando fino a notte fonda, con notevole disturbo ai residenti. La scorsa settimana una parrocchiana aveva scritto al sindaco Brugnaro per segnalare la situazione. La situazione infastidisce non poco il parroco dei Carmini, don Andrea Longhini, costretto in chiesa a seguire rigide prescrizioni «perché alla messa c'è un assembramento», anche se i fedeli sono pochi. La tentazione è quella di una obiezione di coscienza, come rivela nell'ultimo foglietto parrocchiale Tre tende della comunità dei Carmini, Gesuati e San Trovaso da lui guidate. «Dopo aver visto sabato sera (20 giugno, ndr) scrive il parroco - cinque vigili chiacchierare serenamente alle 22.30 in campo Santa Margherita davanti ad incredibili assembramenti di adolescenti svestite in calore sulle ginocchia dei propri amichetti già ubriachi o cannati (genitori svegliatevi!) e aver dovuto guardare a spintoni le orde barbariche di giovani appiccicati con shottino o spritz in mano, mi chiedo perché la mattina dopo alla messa oltre quei muri che separano l'interno della chiesa dal campo, le persone sedute a più di un metro di distanza ferme immobili debbano soffrire il caldo obbligate all'uso della mascherina».

Per assistere a una messa infatti è necessario entrare in chiesa con mascherina, disinfettarsi le mani, sedersi sui banchi mantenendo la distanza di un metro tra una persona e l'altra. Ai Carmini si possono sedere solo due persone per banco, in posti segnati da adesivi verdi. Solo il sacerdote sull'altare può celebrare la messa senza mascherina, mentre deve mettersela quando distribuisce la comunione. E con il caldo afoso di questi giorni restare per circa un'ora in chiesa con la mascherina può diventare un supplizio, specialmente per le persone anziane. «Avevo e ho un gran desiderio di permettere di abbassarla per evitare che con il caldo in arrivo qualcuno svenga scrive ancora don Longhini -, frenato solo dal timore della presenza di qualche nullafacente limitato cerebralmente che vada a denunciare il parroco per violazione delle disposizioni. Per questo non lo dirò mai ma se vedo qualche mascherina abbassata quando si è fermi al proprio posto beh diciamo che non sarò certo io a diventare complice del malore che potrebbe prendere una persona». E a qualche parrocchiano è sembrato l'invito a disobbedire alle attuali norme.

