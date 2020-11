I GENITORI

VENEZIA Regole ok, ma chiare e capire il perché dei cambiamenti. Pareri discordanti nelle scuole veneziane da parte dei genitori. L'ultimo Dpcm, che prevede l'introduzione delle mascherine obbligatorie sempre per i ragazzini presenti in classe, non è stato accolto a cuor leggero.

Il motivo del contendere riguarda soprattutto il perché di questo cambiamento: «Non si capisce il motivo. L'ingresso nelle scuole era subordinato all'utilizzo dei nuovi banchi, al distanziamento sociale, ma la mascherina si doveva utilizzare solo durante gli spostamenti e non finché si stava seduti al proprio posto», afferma Claudia Zennaro, rappresentante del Consiglio d'istituto del comprensivo Zambelli. Per la mamma, e per gli altri genitori, c'è un altro fattore da valutare: «La scuola è il luogo dove si rispettano le regole. Gli insegnanti devono trasmetterle, se no mancherebbero alla loro funzione, e i bambini imparano che non si può disobbedire. Per questo si richiede un grosso sacrificio ai piccoli che, nel caso facciano il tempo pieno, dovrebbero indossarla otto ore».

Già è difficile per un adulto rimanere sempre e comunque con addosso l'accessorio, per un bambino lo è ancora di più: «Anche perché non è che facciano così tanti droplet», continua Zennaro. Come rappresentante del costituendo coordinamento provinciale, non vuole andare contro alle regole, chiede solo gli strumenti per comprendere l'ultima modifica.

«Erano già rigidi i criteri prima, non è chiaro il cambio. Va detto che nelle nostre scuole non è che ci sia improvvisazione, anzi, è stato chiesto un grande sforzo di adeguamento, i frutti si vedono, non ci sono chissà che contagi».

E approfondisce il discorso: «Il distanziamento era la condizione fondamentale svolgere la didattica in presenza. Altrimenti si sarebbe dovuto suddividere le classi. Dalla città metropolitana al Comune tutti si sono attivati, c'è un regolamento basato sul distanziamento, con le finestre aperte, le sanificazioni, questo pare un compromesso, del tipo tenere le scuole aperte in cambio della punizione delle mascherine».

