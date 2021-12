«Mascherine sempre, anche all'aperto». È l'appello che ha lanciato il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, a fronte di un aumento dei contagi e dei ricoveri nel Veneto Orientale. «Ne ho parlato alla Conferenza dei Sindaci ha ricordato Filippi , auspicando l'adozione di un'ordinanza che obblighi all'uso della mascherina anche all'aperto, comunque in prossimità di altre persone. Chiaro che se una persona sta passeggiando da sola non ha bisogno di indossarla, ma se si trova in gruppo o nelle immediate vicinanze di altra gente è importante metterla». I sindaci hanno percepito il messaggio e più di qualcuno ha dato subito il suo assenso. Fossalta di Piave è stato il primo Comune a deliberare l'ordinanza: da ieri, giornata di mercato settimanale, mascherina obbligatoria ovunque. Sarà valida in tutto il territorio comunale anche a Noventa di Piave. Stessa cosa anche per San Donà: Andrea Cereser la firmerà lunedì e sarà valida dal 15 dicembre. Differenziano le zone, invece, gli altri sindaci che hanno già deciso: a Teglio obbligo di mascherina nell'area commerciale; a Caorle zona centro storico, a Jesolo nell'area del Christmas Village, a Portogruaro in centro storico. Per tutti l'ordinanza termina il 9 gennaio.

Cibin a pagina III



© RIPRODUZIONE RISERVATA