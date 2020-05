LA PROTESTA

SUSEGANA Mascherine protettive sì, ma non troppo. È stata intorno al 36%, secondo l'azienda - che oltre al dato preferisce non rilasciare commenti - e fonti sindacali, l'adesione dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana ieri, allo sciopero della mascherina, proclamato dalle rappresentanze sindacali interne di Fiom Cgil e Uilm Uil. Il dato raddoppia secondo quanto riferito invece dalle Rsu. Un'agitazione che ha generato una spaccatura tra i sindacati. Mentre le Rsu chiedono anche pause aggiuntive per poter riprendere letteralmente fiato dopo aver lavorato a lungo con la mascherina indossata, la Fim-Cisl condivide il sendo della protesta ma non lo sciopero: «Non condividiamo lo strumento scelto per la protesta conferma Antonio Bianchin, segretario regionale Fim - Il problema delle mascherine troppo performanti e quindi causa di stress c'è, ma riguarda tutti gli stabilimenti Electrolux italiani, non solo quello di Susegana».

I COMMENTI

I primi operai, anzi operaie, iniziano ad uscire intorno alle 12.10. Ester, del pre-assemblamento, indossa la mascherina chirurgica. «Me la porto da casa dice- l'azienda non approva, ma la mia è una forma di protesta. Con quelle fornite da loro non si respira e non si riesce a lavorare bene». La mascherina adottata dall'azienda è la Ffp2 che ha una prestazione di filtraggio decisamente più elevata di quella chirurgica. Manuela è un'altra operaia che ha aderito allo sciopero. Esce indossando una Ffp3, quelle con la valvola. «Non riuscivo a respirare con l'altra riferisce sono andata in infermeria e mi hanno dato questa. Ma nemmeno questa va bene per svolgere un lavoro dinamico». «Vede, ho fatto pochi passi e ho già il fiatone dice Flavio che esce dallo stabilimento indossando la Ffp2 Aderisce molto al viso, ogni tanto devo sollevarla con le dita e lasciar passare l'aria per respirare, altrimenti mi manca il fiato. Fa sudare e crea una sorta di vuoto d'aria dentro». «Abbiamo chiesto di cambiare le mascherine e l'azienda ha detto di no lamenta Franco - noi della linea 1 abbiamo chiesto di poter fare orario fisso al mattino dalle 6 alle 14 e ci ha detto no, certo che protestiamo».

LE DIFFICOLTA'

Gli operai escono tutti con la mascherina, anche quelli delle ditte esterne. Pochissimi quelli che varcano i cancelli gettandola prima di uscire. Il dispositivo viene consegnato all'ingresso, appena dopo aver strisciato il badge sul tornello, l'addetto alla guardiola misura la febbre e consegna la mascherina. La difficoltà respiratoria «è aggravata dall'impegno dei lavoratori nella produzione di 82 pezzi all'ora ribadisce Paola Morandin della rsu Fiom -, per otto ore consecutive, a ritmo vincolato, in catene di montaggio dalle quali non ci si può allontanare se non a catena ferma». Le Rsu chiedono, a partire da lunedì prossimo quando si ritornerà ai turni di otto ore, pause aggiuntive per consentire ai lavoratori il recupero fisico e respiratorio. Al no dell'azienda hanno proclamato lo sciopero come prima azione di protesta, nonostante le perplessità dei delegati sindacali provinciali di categoria. L'azienda, con le modifiche apportate recentemente in stabilimento, è però formalmente in regola rispetto al decreto e rispetta il protocollo condiviso con i sindacati. «Come Fim prosegue Bianchi - stiamo affrontando la questione a livello nazionale coinvolgendo le Rsu di tutte le fabbriche. La proposta avanzata alla direzione aziendale è quella di introdurre delle pause aggiuntive durante il turno di lavoro per poter permettere ai lavoratori di ossigenarsi e al contempo di valutare l'utilizzo di mascherine meno impattanti, ma che garantiscono uguali livelli di protezione».

Elisa Giraud

