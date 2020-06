(sds) Hanno convertito la produzione dedicandosi ai dispositivi di protezione. Un modo per fronteggiare la crisi, che ora rischia però di ritorcersi contro le stesse aziende per alcune lacune legislative. A denunciarlo è Confapi Treviso che, con Apindustria Venezia, raccoglie i timori delle piccole e medie imprese e scrive al commissario Arcuri. Sono centinaia le aziende che durante il lockdown hanno convertito la propria linea virando sulla produzione del le richiestissime mascherine. Una scelta onerosa, ma che permetteva di non fermare del tutto il lavoro. Il 26 aprile la doccia fredda, con l'ordinanza che impone i prezzi calmierati a 50 centesimi più Iva per tutte le mascherine chirurgiche, siano usa e getta o riutilizzabili. Queste sono il tipo scelto dalla maggior parte delle Pmi, che si sono fatte carico dei costi di produzione e delle richieste all'Iss per farle riconoscere come presidi medici ossia come mascherine chirurgiche che, come tali, dovrebbero rispettare il prezzo calmierato. L'agognato riconoscimento rischia dunque di mandare in perdita le imprese.

«Molti vogliono addirittura rinunciare a produrle spiega Confapi . Per questo abbiamo chiesto un chiarimento sull'ambito di applicazione dell'ordinanza a Domenico Arcuri, il commissario per le misure contro il Covid. Chiediamo che la calmierazione dei prezzi riguardi esclusivamente le mascherine chirurgiche monouso e auspichiamo una tempestiva risposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA