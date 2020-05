LA NOVITÁ

PADOVA Sposarsi in tempo di emergenza sanitaria senza rinunciare all'abito dei sogni, ma accompagnandolo con una mascherina coordinata in pizzo, in raso, con ricami, perle, jais o qualsiasi decorazione personalizzata scelta dalla sposa. L'idea è stata lanciata da Cornelia Ancuta, titolare di Macramè, salone del cucito di Ponte di Brenta. Un'idea che ha già trovato entusiasti riscontri in chi aveva preventivato di festeggiare le nozze in questo periodo - maggio è tradizionalmente il mese dei matrimoni - e non ha voluto rinunciare. La sposa, ma anche lo sposo, potranno dirsi di sì e nelle foto ricordo non appariranno con le mascherine chirurgiche ma con protezioni personalizzate in tono con quello che viene considerato il giorno più bello.

«La mia sartoria lavora in prevalenza con abiti su misura per gli sposi e gli invitati - racconta Ancuta - La sartoria, come ogni altro esercizio commerciale, è chiusa dal primo di marzo. Moltissime le coppie che hanno deciso di posticipare il grande giorno ai primi mesi del 2021 o a data da destinarsi. Ci sono però anche coppie che, per motivi personali, non possono o non vogliono rinviare la cerimonia, così ho pensato di realizzare le mascherine che già avevo cominciato a produrre in tessuti fantasia». Mascherine che potranno essere indossate dalla sposa in coordinato con l'abito e con l'immancabile bouquet, ma utilizzate soprattutto anche come bomboniere.

IL RICORDO

«Tutti noi abbiamo in casa, dimenticate in fondo a qualche cassetto, bomboniere di varie fogge a volte vecchie di anni che nemmeno ci si ricorda più a che matrimonio appartengono - continua la titolare - Mettere i confetti in una mascherina, anche se finirà per un po' nel dimenticatoio, una volta ritrovata farà sicuramente ricordare gli sposi e la situazione che si viveva in quel periodo. Anche per gli stessi sposi mi sembrava importante un segno di speranza nel futuro e il ricordo di un giorno di felicità, nonostante vissuto in questo periodo così buio. L'idea che ho lanciato alle clienti e nella mia pagina Facebook ha raccolto commenti entusiasti. Due coppie le hanno già ordinate e le utilizzeranno a breve per la loro cerimonia. Anche se si tratterà di un matrimonio senza invitati, con un numero di presenze molto ristretto, le bomboniere diventano un modo di essere vicini. Come sartoria offriamo anche il servizio di recapito a domicilio delle bomboniere agli invitati». Cornelia Ancuta ha aperto il suo negozio dedicato in prevalenza alla sposa cinque anni fa. «Mi considero ancora una startup, ma amo il mio lavoro che in questo periodo, come quello di tutti i negozianti, ha subito una terribile fase di arresto».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA