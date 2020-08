LE MISURE

TREVISO «Noi stiamo dando l'indicazione di indossare sempre la mascherina, all'aperto, dopo le 18». Andrea Gallo, comandante della polizia locale, prende una decisione netta. In mancanza di una direttiva esplicativa per applicare fino in fondo la nuova ordinanza firmata dal ministero dello Salute che chiede, dalle 18 alle 6 di mattina, di indossare la mascherina anche all'aperto nei luoghi che possono ospitare assembramenti, invita i suoi agenti a dire indicazioni precise. Non è ancora il tempo delle multe - «in questi giorni facciamo opera di sensibilizzazione perchè tanta gente non conosce ancora l'ordinanza, ma questo non vuol dire che non interveniamo se riscontriamo palesi violazioni», precisa - ma le forze dell'ordine, tutte e non solo la polizia locale, stanno valutando come applicare l'ordinanza ministeriale. Qualche notizia in più arriverà la prossima settimana, quando in tutto il Veneto le prefetture organizzeranno tavoli sicurezza per dare indicazioni univoche. Intanto ci si affida al buon senso: dei cittadini, sia che siano clienti o gestori di locali, e degli agenti incaricati di far rispettare le regole.

I CASI

In attesa di indicazioni certe, che dovranno comunque arrivare dal Ministero, la regola è quella di valutare situazione per situazione. Per esempio, il caso estremo: cittadino che dopo le 18 passeggia per una via o piazza centralissima ma con pochissime persone presenti se non proprio deserta, va multato o no? «Per me no - sottolinea Gallo - ma è una mia interpretazione. Attendiamo le circolari esplicative. Di fatto le norme contro l'assembramento ci sono già e quindi ogni assembramento è vietato e sanzionabile. Diciamo che la ordinanza nuova è un di più, ma di fatto le norme ci sono già anche da prima». Il problema comunque non è tanto quello, ma capire dove la nuova norma va applicata. Dalla polizia locale, alla questura fino alla caserma dei carabinieri ci sono invece alcuni quesiti in cerca di risposta come dare una definizione univoca sul tipo di caratteristiche fisiche che devono avere vie piazze dove indossare la mascherina. E anche questo verrà chiarito nei prossimi giorni. Nel frattempo il consiglio, ribadito anche dall'Usl 2 ma con motivazioni squisitamente sanitarie e prudenziali, è di indossare la mascherina il più possibile.

LE MISURE

Contrariamente a quanto sta accadendo in altri comuni, come il vicentino, Ca' Sugana non ha intenzione di inasprire l'ordinanza firmata dal ministro come sarebbe nelle facoltà del sindaco: «No - risponde il primo cittadino Mario Conte - non la inaspriremo. Non abbiamo ravvisato criticità tali per dover prendere una decisione del genere». In effetti i trevigiani, anche nell'ora dello spritz, anche i più giovani, hanno accolto con grande disciplina le nuove disposizioni. Nei locali quasi tutti hanno le mascherine , sia clienti e che camerieri e osti. E anche per la strada, dalla fatidica ora delle 18 in poi, è aumentato esponenzialmente il numero di persone che indossa la mascherina. I controlli delle forze dell'ordine, in questa fase, sono concentrati soprattutto sul rispetto delle regole di sempre: distanziamento nei locali e nelle immediate vicinanze, mascherine ovviamente, divieto di assembramenti. Sulla nuova ordinanza prevale, almeno per il momento, la linea dell'informazione. Ma quando le linee da seguire saranno più chiare, la probabilità di prendere una multa se non verranno osservate le prescrizioni aumenterà esponenzialmente. E la multa è salata: 400 euro.

