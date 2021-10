Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Friuli Venezia Giulia torna l'incubo delle mascherine ospedaliere che non proteggerebbero dal rischio di contagio. Si tratta di dispositivi su cui ha provato a far luce un servizio andato in onda mercoledì sera durante la trasmissione Non è l'Arena, sull'emittente LA7. I fatti sarebbero avvenuti di recente negli ospedali Maggiore e Cattinara di Trieste, dove il personale ha denunciato l'arrivo di mascherine prive del marchio CE e di...