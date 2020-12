IL CASO

TREVISO Posta Putin in viaggio senza mascherina che distribuisce strette di mano, pareri no vax e negazionisti, frasi contro l'utilità dei vaccini. Lascia davvero pochi dubbi il profilo social di Sabrina Pattarello, la presunta supplente no mask segnalata in Prefettura dal sindaco Mario Conte a seguito delle ripetute segnalazioni di genitori e docenti delle scuole elementari Giovanni XXIII. «Sono la maestra e vi dico di abbassare la mascherina e unire i banchi». Indicazioni che, soprattutto nei bambini di prima e seconda elementare, avrebbero prodotto un disastroso cortocircuito che ha allarmato le famiglie. Sui social la donna, con esperienze passate nel mondo del turismo e delle navi da crociera, si schiera apertamente. «Vi faccio un test - scrive domenica- siete dei ribelli o vi sottomettete ai dpcm illegali?». Oppure sei giorni fa: «A chi si vaccina verrà cambiato il Dna. Si tratta di ingegneria genetica sotto falsa bandiera».

LA PROTESTA

Le frasi e gli atteggiamenti hanno portato venerdì a una vera e propria sommossa. «Dopo ripetuti richiami, una docente ha affrontato la maestra dicendole a muso duro: io ti denuncio. Da lì abbiamo pensato di intervenire in maniera organica» spiega Silvia Mazzotto, rappresentante di classe. Dello stesso avviso il sindaco Mario Conte, che ieri è intervenuto a scuola affrontando la docente. «Ho segnalato in Prefettura la maestra. Il profilo e gli approfondimenti ci inducono a credere che la sua posizione sia molto chiara nei confronti del Covid e dei vaccini. Chi ha un pensiero del genere non può stare in una scuola di Treviso». Oltre alle parole, le relazioni sull'operato di Pattarello, in primis quella della sua responsabile Covid Patrizia Amato, che ha messo in luce le molte incongruenze del suo atteggiamento. «Noi chiediamo che venga rimossa immediatamente» è l'appello dei genitori. Cui rispondono il Prefetto Maria Rosaria Laganà e la dirigente Lorella Zauli: «Stiamo effettuando tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie».

I FATTI

Federica Zanatta, medico e madre di due ragazzi che frequentano le scuole elementari Giovanni XXIII, cerca di mettere in fila i fatti. «La nuova supplente, che proviene dal veneziano, è stata assunta con i contratti di supporto e presidio Covid. Tiene supplenze di italiano e storia dell'arte e affianca le docenti. Da alcune settimane i bimbi più piccoli avevano manifestato un certo disagio con le mascherine. Maestre e genitori avevano cercato di sondare scoprendo che in prima e in seconda durante le lezioni l'insegnante chiedeva di abbassarle e si toglieva il presidio». Da qui la preoccupazione delle famiglie. «Le maestre ci hanno confermato l'atteggiamento e hanno anche fatto relazioni e segnalazioni alla preside - continua la rappresentante di classe - finchè venerdì abbiamo deciso di agire in maniera coordinata».

LA DENUNCIA

I rappresentanti di tutte le classi hanno spedito alla dirigente una mail denunciando i comportamenti riferiti da docenti e figli e chiedendo un rapido allontanamento della docente. «Sabato la preside ha risposto che le verifiche si stavano effettuando, ma con la rapidissima crescita dei contagi in città e il fatto che anche a scuola ci sono due casi di positività abbiamo deciso di interessare il sindaco Mario Conte e l'assessore Silvia Nizzetto». Così ieri mattina Conte è andato a scuola con una pattuglia di vigili. La docente ha esibito un'esenzione dalla mascherina chirurgica indossando una mascherina trasparente e la visiera. «Ma i nostri figli confermano che la visiera di solito non viene mai indossata e spessissimo neppure la mascherina» aggiunge la rappresentante. Ora si attende che preside e provveditore prendano posizione sulla vicenda. Ma il sindaco è stato netto. «Il virus, purtroppo, viene ancora minimizzato o addirittura negato da persone che dovrebbero invece sensibilizzare ed educare. Ritengo che non possano sedere in cattedra persone che negano l'esistenza dei pericoli legati alla pandemia».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA