TREVISO Il Covid 19, per loro, è stata un'opportunità da non farsi scappare. Talmente alta la richiesta di gel igienizzanti e mascherine, da rendere troppo ghiotta l'occasione di lanciarsi nel business, tra chi da un giorno all'altro si è messo a produrre dispositivi di protezione individuale in totale assenza di certificazioni, a chi li ha commercializzati caricando i prezzi quanto più ha potuto. Proprio su questo fronte si sta muovendo e si è mossa la Guardia di Finanza di Treviso che, nei giorni scorsi, ha posto sotto sequestro 60mila mascherine prive di certificazione, quasi 2mila camici non conformi e 3mila litri di gel venduto come presidio medico chirurgico in assenza dei requisiti di legge. Quattro gli imprenditori denunciati per frode nell'esercizio del commercio. Ma non finisce qui. Le fiamme gialle hanno anche segnalato alla Procura il proprietario di una piccola azienda tessile per caporalato: si serviva di lavoratori in nero, anche stranieri, per produrre mascherine. E li sottopagava. Nella rete dei controlli, c'è finito anche negozio che vendeva gel igienizzante con un ricarico del 930 per cento rispetto al prezzo d'acquisto.

RICARICO RECORD

L'aumento ingiustificato dei prezzi di alcuni prodotti diventati essenziali nella vita di tutti i giorni è stata materia di continui approfondimenti da parte della finanza trevigiana. Casi limite ce ne sono stati diversi, ma nessuno si è neanche lontanamente avvicinato al ricarico record applicato da un negoziante della Castellana, al quale sono stati sequestrati 80 litri di gel igienizzante. Aveva messo in vendita il liquido a un prezzo quasi mille volte superiore a quello d'acquisto. «Per questo - spiega il tenente colonnello Andrea Leccese, comandante del gruppo di Treviso - abbiamo denunciato il titolare dell'attività commerciale per il reato di manovre speculative su merci, previsto dall'ex art 51bis del codice penale. Il punto non è tanto il prezzo al quale vendeva il gel, quanto al ricarico che aveva applicato, con tutta evidenza eccessivo».

I SIGILLI

La grande richiesta di dispositivi di protezione individuale si è trasformata in una vera e propria corsa all'oro, ma c'è chi non si è fatto tanti problemi a immettere nel mercato prodotti non certificati e quindi, potenzialmente, pericolosi. Quattro gli imprenditori, tra produttori e grossisti, segnalati alla Procura di Treviso per frode nell'esercizio del commercio, reato che prevede la reclusione fino a due anni. Attraverso sei diverse imprese, sottoposte ad altrettante ispezioni da parte dei reparti di Treviso, Conegliano, Montebelluna e della tenenza di Castelfranco, è emerso uno spaccato a dir poco allarmante: sono state sequestrate 60.250 mascherine chirurgiche prive di qualsiasi tipo di certificazione, 1.800 camici non conformi e 3.826 litri di gel venduto come presidio medico chirurgico in assenza dei requisiti di legge. Lo spaccato è ancora più allarmante considerata la ricostruzione della commercializzazione pregressa degli stessi dispositivi: prima del controllo ne erano già stati venduti, complessivamente, 221.593.

LAVORO NERO

Uno scenario che nemmeno gli investigatori si sarebbero aspettati si è presentato durante un controllo effettuato, nell'hinterland del capoluogo, in un'impresa tessile. L'azienda aveva riconvertito la produzione, concentrandosi sulle mascherine, servendosi però di manodopera in nero, senza garanzie di alcun tipo, nemmeno dal punto di vista del salario. Le condizioni, stando a quanto emerso, erano talmente al limite che sono state accertate diverse violazioni in materia di lavoro nero e sfruttamento della manodopera dei lavoratori, molti dei quali di origini straniere. Per il titolare è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per il delitto di caporalato. «L'attuale crisi pandemica rappresenta, purtroppo, un terreno fertile per azioni illecite di truffatori e speculatori, offendo occasioni di arricchimento indebito - sottolinea la Guardia di Finanza di Treviso -. I controlli sistematici sono un presidio di sicurezza economico-finanziaria, perseguendo, accanto all'obiettivo prioritario di difendere la salute dei cittadini, anche quello di tutelare gli operatori onesti già in sofferenza in questo difficile periodo emergenziale».

Alberto Beltrame

