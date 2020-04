Mascherine in regalo anche nei negozi di Feltre e, fra qualche giorno, anche nei supermercati. E questo grazie al Comune di Feltre e alla Regione Veneto che ha rifornito le Amministrazioni comunali di protezioni individuali dal coronavitus. Le mascherine della Regione si potranno trovare anche in 40 attività commerciali del comune di Feltre. Si perché la città ha avuto una donazione di mascherine importante, maggiore rispetto ai 20mila abitanti residenti. Per questo motivo l'amministrazione Perenzin ha pensato cosa fare di quelle avanzate e, la decisione, è stata quella di metterle a disposizione sempre dei cittadini, ma nei negozi. Ecco quindi che nella giornata di sabato sono state consegnate da parte dei volontari della Protezione Civile dell'A.N.A. ben 4mila mascherine della Regione a quaranta tra attività commerciali e piccoli negozi vari, aperti in questo periodo. La consegna è stata pari a 100 mascherine per ogni esercizio commerciale. Le mascherine, come quelle recapitate a domicilio nelle scorse settimane, sono confezionate singolarmente nei sacchettini. Chi ne avesse necessità le potrà ritirare gratuitamente presso i punti vendita. Nei prossimi giorni analoga iniziativa verrà concordata anche con i supermercati. Come detto, l'iniziativa nasce dal fatto che anche il Comune di Feltre ha ricevuto una dotazione di mascherine superiore al numero dei cittadini a cui ne è stata recapitata una ciascuno.

E.S.

