DOMENICA IN CITTÁ

MESTRE Niente da fare. Le interpretazioni un po' naïf del decreto governativo e dell'ordinanza regionale proseguono. Anche la giornata di ieri, domenica, se da un lato ha rivelato la quasi totale assenza di auto per le strade, dall'altro ha tradito un lieve e sospetto aumento delle persone in giro per la città, nonostante il persistere dell'emergenza, seppur in versione soft.

Quella di ieri è stata una giornata sospetta perché, pur non potendo escludere che i cittadini fuori casa avessero un buon motivo per esserlo, adeguatamente riportato nell'autocertificazione, considerando il giorno festivo per i lavoratori e la chiusura domenicale delle attività necessarie, il cerchio delle giustificazioni si restringe. Ma quello che invece è indiscutibilmente allarmante riguarda i dispositivi di sicurezza, perché ancora diverse persone (fortunatamente la minoranza) ne sono sprovviste. In giro per Mestre ciò che colpisce maggiormente è l'assenza della mascherina sul volto di pedoni e ciclisti, mentre un fenomeno virtuoso è quello dei runner, ufficiali e improvvisati, quasi tutti protetti benché affaticati. Bene anche i senzatetto di piazzale Donatori di sangue, provvisti di mascherina, per quanto decisamente troppo vicini. E poi due vogatori mascherati sul canal Salso.

Diversa la panoramica sui bambini: alcuni con piccole mascherine, altri lasciati liberi senza protezioni. Continua a sorprendere la considerevole diffusione dei guanti, se non altro in rapporto alle aspettative circa un articolo che, da un lato sta andando via come il pane, dall'altro tende ad essere percepito come uno strumento meno obbligatorio e poco protettivo. Anche tra chi è perfettamente in regola con tutti i dispositivi previsti, prosegue però la paradossale abitudine di indossarli solo quando ci si trova da soli, alzando o abbassando la mascherina a scoprire naso e bocca quando invece si incontra qualcuno, magari per parlarsi a pochi centimetri di distanza.

E poi, appunto, c'è il distanziamento sociale. Anche qui, non ci siamo. Le persone sono più inclini a mantenere le misure di sicurezza quando sono ferme in attesa, soprattutto in coda poco prima di accedere all'interno delle attività consentite. Ma quando si tratta di camminare, per esempio, sui marciapiede, sono pochissimi quelli che cercano una traiettoria precauzionale, lontana almeno un metro dagli altri passanti. Caratteristica comune, infine, per lo meno nella giornata di ieri, gli sguardi vagamente sospettosi e un po' accusatori, sia tra chi è in regola e forse cerca di ammonire i meno diligenti, sia tra chi infrange la legge e forse prova ad avvisare che non intende essere giudicato.

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA