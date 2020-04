IL PROGETTO

PORDENONE Le mascherine sono diventate l'oggetto più necessario e richiesto nell'emergenza sanitaria che stiamo attraversando. L'obbligatorietà prevista nelle ordinanze delle Regioni farà delle protezioni copri-volto un oggetto che anche nei prossimi mesi diventerà irrinunciabile e ricercatissimo. Anche per questo una cordata di imprese, nata sotto un asse tra Pordenone e Udine coordinato dalla regia degli uffici tecnici di Confindustria Alto Adriatico, ha unito le proprie competenze tecnologiche in materia per mettere a punto un sistema in grado di testare la capacità di filtrazione del particolato delle mascherine. Il sistema ideato è stato messo sul mercato in modalità open source, cioè gratuitamente per quanto concerne l'accesso al progetto e su richiesta del prodotto finito.

IL POOL TECNOLOGICO

Un pool di aziende hi-tech del Pordenonese e dell'Udinese ha così realizzato un dispositivo in grado di misurare la capacità di filtraggio delle mascherine per polveri «con risultati affidabili e ripetibili». La necessità, segnalata dall'associazione degli industriali e da una associata, la Microglass Srl di San Quirino, di avere a disposizione un tester per valutare la filtrazione del particolato su mascherine è sorta dopo la manifestazione di interesse della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ad acquisire mascherine prive del marchio Ce e delle certificazioni in deroga alle attuali disposizioni in materia - da distribuire alla popolazione non impegnata in attività professionali specifiche per le quali sono invece richieste mascherine che rientrano nei dispositivi medici o nei dispositivi di protezione individuale. «Questa joint venture - ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti - è il risultato di studi attivati in autonomia o su esplicita richiesta della Regione affinché il tessuto produttivo mettesse a disposizione le capacità delle aziende per la risoluzione di problemi legati all'emergenza, dimostratasi straordinaria. Ritengo rimarchevole la decisione di voler cedere il progetto senza nulla pretendere».

IL TEAM DI COMPETENZE

Del team fanno parte anche Gesteco Spa, Eurotech Spa ed Idea Prototipi Spa. Oltre alla Microglass di San Quirino, azienda che da quasi vent'anni studia nuove applicazioni dell'elettrotermia nel settore industriale. Cosa che le ha consentito di maturare conoscenze trasversali anche fuori dal core-business messe oggi a disposizione del progetto in cordata con le altre imprese. Ma come funziona il processo di verifica della macchina industriale messa a punto dal pool? Un provino della mascherina filtrante ha spiegato l'associazione degli imprenditori - viene fissato a un apposito supporto in un dispositivo di misurazione. Una quantità nota di polvere di granulometria predefinita (3 o 5 microgrammi) viene introdotta nel sistema a monte della mascherina, mediante aspirazione. A valle della mascherina è presente uno scanner laser IR, che fornisce informazioni qualitative sulla dimensione e sul numero di particelle che riescono ad attraversare la mascherina. A valle dello scanner è posto un filtro sul quale viene determinata l'eventuale polvere che è riuscita ad attraversare la mascherina. In assenza di normative di riferimento e di metodi di test normati, il grado di filtrazione e quindi la capacità filtrante della protezione è dato dal rapporto in percentuale tra il peso delle polveri trattenute dalla mascherina e il peso delle polveri all'origine introdotte nel sistema di verifica. Con questo test è possibile valutare campioni di tessuto nuovo e di tessuto lavato anche diverse volte e con metodi differenti.

D.L.

