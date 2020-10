IL PERICOLO

BELLUNO Sappada a rischio isolamento. Per ora è un'ipotesi ma nemmeno così lontana. Il sindaco Manuel Piller Hoffer ha comunicato, ieri pomeriggio, di esser stato contattato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a causa di «un obiettivo aggravamento della situazione, con nuovi contagi e un aumento dei ricoveri ospedalieri». In sostanza una decina di focolai nel comune e 53 positivi su 1315 abitanti dal 3 settembre a ieri. Nella riunione con la Protezione civile regionale è stata valutata la necessità di blindare Sappada e dichiararla zona rossa così come è successo ieri mattina a Sambuca di Sicilia (Agrigento) e a Mezzojuso (Palermo). Ma alla fine la decisione è stata congelata dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga. «Sono stati valutati i dati e l'andamento del contagio da settembre a oggi ha spiegato il sindaco di Sappada e sono state analizzate diverse soluzioni per contenere la diffusione del virus. Si è deciso di aggiornare la riunione a domani (oggi per chi legge, ndr), attendendo i risultati dei tamponi eseguiti di recente e, su altro versante, i possibili provvedimenti del Governo».

Sul versante bellunese, a pochi chilometri da Sappada, cioè in Comelico, sono cominciati i controlli delle forze di polizia per il rispetto dei decreti anti-contagio. Il servizio straordinario, che vede la collaborazione tra l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di questura, guardia di finanza e i carabinieri, è coordinato dalla polizia di Stato. Venerdì sono state controllate 70 persone e sette esercizi commerciali. Un solo cadorino è stato sanzionato perché trovato mentre camminava all'aperto senza mascherina. «Siamo partiti dalla zona in cui era scoppiato il focolaio ha spiegato Luca Fodarella, capo di gabinetto della questura di Belluno ci siamo spostati tra Santo Stefano, San Pietro di Cadore e Comelico superiore. Devo dire che è andata bene. I cittadini hanno recepito le ordinanze e si stanno comportando in modo corretto. Continueremo i controlli». Ieri le forze di polizia si sono spostate nel capoluogo e hanno controllato la movida del sabato sera nel centro cittadino. L'isolamento di un intero paese, possibilità che incombe su Sappada, era stato ipotizzato anche per il Comelico. Dopo lo scoppio del maxi focolaio, qualcuno aveva chiesto che l'intera area venisse dichiarata zona rossa in modo da evitare la diffusione del virus. «Chiudere tutto? Una follia ha tuonato il sindaco di Comelico superiore Marco Staunovo allora chiudiamo tutta l'Italia. Queste persone, prima di aprire bocca, dovrebbero pensare. I casi che c'erano in Comelico sono quelli che si leggono tutti i giorni a Belluno. Contro di noi accuse fuori luogo».

Secondo il primo cittadino del Comelico il suo comune ha, in un certo senso, anticipato i tempi. «Il virus è tornato fuori ed è partito da noi ha chiarito Staunovo Non c'è stato nessun comportamento sbagliato da parte dei miei cittadini. In Italia ora ci sono gli stessi numeri ovunque». Il focolaio in Comelico non fa più paura come qualche settimana fa e il comportamento dei residenti, visto anche l'esito dei controlli delle forze di polizia, è quasi impeccabile. «Tutti hanno capito che occorreva fare uno sforzo ha concluso il sindaco e superare quella difficoltà prima che fosse troppo tardi. Le restrizioni che il Comune ha aggiunto sono state accettate subito, quasi senza proteste».

Davide Piol

