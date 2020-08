IL GIRO DI VITE

BELLUNO Nuove regole per arginare il contagio. E Belluno, anzi tutta la provincia, si muove a zig zag, tra rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute, alcuni dubbi a proposito dell'applicazione e qualche borbottio. Da ieri, a cominciare dalle 18 fino alle 6 del mattino, c'è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, «negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico» in caso di assembramenti. Ma tanti sembrano non averlo ancora capito.

QUI BELLUNO

I bar del centro mostrano una situazione bifronte. All'Osteria dal Bocia tre signore - Diana di Belluno e le amiche Aurora e Cristina di Torino - danno l'esempio. Indossano la mascherina azzurra: «È faticoso, ma ci illudiamo che serva», dicono. Alla Bottega Manolli è l'ora del cicheto. «La commercialista mi sta portando i cartelli con le indicazioni per il pubblico», precisa il titolare. All'esterno, vestiti da montagna, ecco Marco e Laura, appena tornati dal Visentin. «Non abbiamo le mascherine perché non è ancora l'ora». Poi guardano l'orologio: «Ops, è vero, le 18.10» e si scusano. Complice la pioggia in centro non si vedono molti giri di spritz. Al Goppion Caffè, sotto al gazebo, in pochi tengono la mascherina. «So bene della nuova disposizione precisa la barista diciamo sempre ai clienti quali sono le regole, c'è chi ascolta e chi no. Qualcuno risponde pure male». Al Black Soul una diciannovenne cliente, Giada: «Una stretta maggiore sarebbe stata utile nei Giovedì di sera quando c'erano centinaia di persone appiccicate, mentre questa nuova norma per Belluno non cambia nulla». Roberto Bianchini, del Caffè San Martino, non mostra preoccupazione: «Staremo alle regole e, per precisazioni, mi rivolgerò all'Ascom». Non nasconde la sua perplessità, invece, Giannino Mazzucco della pizzeria F40: «Questa regola ha un senso, ma è di difficile gestione. Il vero punto critico a Belluno sta nel controllo degli assembramenti sotto ai portici. Non sono io che devo dire ai gruppetti, che tra l'altro non consumano nel locale, di stare distanziati». Il comandante della Polizia municipale, Roberto Rossetti, ha ben chiaro che in città il problema sta nella gente che si incrocia passando sotto ai portici, specialmente in caso di pioggia: «A Belluno difficilmente si possono creare grossi assembramenti. I passaggi stetti di cui parla l'ordinanza sono i portici. Noi richiameremo all'osservanza della nuova norma, e, seppur restii, applicheremo le sanzioni. Qualcuno si prenderà 400 euro di multa». Al momento, peraltro, i vigili urbani entreranno in azione solo in orario di servizio, dalle 18 alle 19.15, quindi. «A meno che non vi siano indicazioni che arrivano dal Prefetto».

QUI CORTINA

I forti scrosci di pioggia hanno tenuto molti vacanzieri lontano dai bar del centro di Cortina, ieri pomeriggio. Pertanto alle 18 mancava la movida di Ferragosto. Nessuna mascherina sul volto, ai tavolini all'esterno, con il calice e il bicchiere dell'aperitivo. Invece erano tutti ligi all'interno, con le vie aeree coperte, nella fase di avvicinamento al banco o ai tavoli, per consumare la cena. A prima vista parevano rispettate le disposizioni senza alcun assembramento. «Noi ci diamo da fare dice Stefano Rezzadore, titolare di due locali nel centro di Cortina tentiamo di far rispettare le norme che ci vengono imposte, ma ci vuole innanzi tutto la collaborazione degli avventori. E questo deve venire dalle persone, di qualsiasi età e condizione. Non è vero che sono soltanto i giovani ad essere indisciplinati, anzi spesso i ragazzi sono i più attenti». Fra i vacanzieri c'erano alcuni militari dell'Arma, carabinieri in borghese, a controllare i locali, a dare indicazioni ai titolari e agli avventori. «Ci auguriamo che i clienti si informino bene, che capiscano le norme. Devono rispettare le disposizioni, ma innanzi tutto il nostro lavoro», aggiunge Rezzadore. «A Cortina le pertinenze dei locali sono principalmente luoghi pubblici puntualizza ancora Rezzadore noi a una certa ora serviamo soltanto bevande e alimenti per l'asporto, utilizziamo contenitori monouso, da gettare. Diciamo anche agli avventori che non si possono fermare tutti assieme, troppo vicini fra loro e prossimi a noi. Ma se l'assembramento si verifica all'esterno del locale, in un'area pubblica, non è una nostra responsabilità, anche se hanno un bicchiere in mano».

Daniela De Donà

Marco Dibona

