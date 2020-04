MAXI-ACQUISTO

VENEZIA Saranno consegnate entro fine aprile le 600mila mascherine acquistate dal Comune di Venezia. Un'operazione da 241.893 euro (più oneri fiscali) che il sindaco ha ritenuto necessaria per far fronte alle difficoltà nell'approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza, difficili da trovare nelle farmacie e i supermercati e spesso costose a causa della scarsa disponibilità di pezzi. Si tratta di mascherine chirurgiche, arrivate dalla Cina, che in questi giorni sono state divise in pacchetti da 4 e che, tra questa settimana e gli ultimi giorni di aprile, saranno distribuite casa per casa, con l'aiuto della Protezione civile e di volontari.

«Una misura temporanea per colmare la lacuna di dispositivi fino a quando non sarà possibile trovare soluzioni più stabili» si specifica nella determinazione per l'acquisto nella quale si chiarisce anche che, per ragioni di emergenza, si è resa necessaria la procedura negoziata senza pubblicazione: «Sussiste una oggettiva difficoltà a reperire sul mercato mascherine chirurgiche, come emerso a seguito di informale indagine di mercato, mentre sussiste l'urgenza di provvedere a una fornitura consistente». È stata quindi accettata l'offerta da parte della ditta China Putian PuXin Medical Technology Co Ltd di Pechino: «Per la fornitura di 600.000 mascherine chirurgiche richiede una spesa complessiva pari a 241.893 euro, oneri fiscali esclusi. L'offerta è stata valutata congrua sulla base della attuale situazione di mercato». Le mascherine costeranno dunque 35 centesimi ciascuna, che diventano 40 con le spese di trasporto e assicurazione. Un risparmio notevole rispetto ad altre offerte a partire da un euro l'una che il Comune aveva trovato sul mercato: «Ai fini fiscali - si specifica - l'importazione si avvale del beneficio della sospensione dei dazi e dell'Iva all'importazione disposta con determina direttoriale in quanto rientrante nelle tipologie ivi previste e avente ad oggetto beni distribuiti gratuitamente».

Tutto il resto sarà frutto del lavoro di Protezione civile e volontari: le mascherine sono state divise in buste da 4 che a breve saranno inserite nelle cassette postali di tutti i veneziani. In tutto quindi 150mila buste che corrispondono a poco più del numero di famiglie residenti in città (a fine 2019 erano 128.152). Nei giorni scorsi il sindaco aveva chiesto aiuto alle associazioni della città per distribuirle e le disponibilità non si sono fatte attendere. In queste ore è in corso il coordinamento per consegnarle in tutti i quartieri.

Melody Fusaro

