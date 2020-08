LA DECISIONE

PORDENONE La circolare, firmata dal nuovo capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, è arrivata ieri mattina sul tavolo della Prefettura di Pordenone. Dopo le discussioni, i dubbi e le incertezze sull'ordinanza ministeriale che vieta ovunque il ballo e impone la mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi soggetti ad assembramenti, è atterrato il diktat di Roma: anche in provincia - e soprattutto in città - da oggi scatteranno maggiori controlli nei luoghi più sensibili, con un occhio in particolare per tutte le zone del capoluogo nelle quali sono più frequenti gli assembramenti. Non il singolo bar - è bene specificarlo - ma le vie più strette e popolate, soprattutto di sera, dove risulterebbe difficile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

IL VERTICE

Stamattina i rappresentanti del Comune di Pordenone parteciperanno al comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in Prefettura. Vi faranno parte anche i vertici delle forze dell'ordine della provincia. Il Viminale ha chiesto il coinvolgimento di tutte le forze di polizia, in un'operazione chiamata a far garantire il rispetto dell'ordinanza firmata domenica dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Dall'incontro scaturirà una nuova stretta sui controlli, che ogni sera dovranno interessare le strade della movida pordenonese come nei giorni immediatamente successivi all'ingresso nella cosiddetta fase due, quindi a fine primavera. «Tutte le autorità - è ciò che filtra dalle stanze della Prefettura - saranno invitate a far rispettare la norma anti-contagio. La provincia di Pordenone - è stato ricordato - non ha lidi o discoteche attualmente aperte da presidiare e controllare». L'attività, quindi, sarà concentrata in luoghi e momenti diversi: in primis in centro a Pordenone, dove si radunano giovani e meno giovani all'ora dell'aperitivo; in seconda battuta ci si concentrerà soprattutto nei fine settimana, dove aumenta il numero delle persone che affollano il salotto della città. Le norme dovranno essere rispettate anche nei centri minori del resto della provincia, ma è nel capoluogo che andrà in scena la stretta più sensibile.

LA MAPPA

Corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Risorgimento. Ma anche vicolo delle Acque e tutte le piccole strade di collegamento tra i due corsi principali e piazza XX Settembre stessa. Sono le stesse arterie che furono più presidiate tra maggio e giugno, quando si usciva dal lockdown e la sensibilità nei confronti del contagio era forse maggiore. Sotto la lente finiranno anche gli eventi all'aperto: nessun bar potrà ospitare balli nelle proprie pertinenze, e i controlli serviranno anche ad evitare feste clandestine in violazione dell'ordinanza entrata in vigore lunedì all'alba. Come ha precisato il prefetto, Maria Rosaria Maiorino, per incorrere in una violazione della norma non basterà essere senza mascherina al tavolino del bar. Servirà insomma un vero assembramento.

L'ATTEGGIAMENTO

Dalla Prefettura di Pordenone filtra anche quello che sarà l'input che scaturirà dal comitato di stamattina. Le forze dell'ordine saranno chiamate prima di tutto a dialogare con i cittadini, per passare solo in casi estremi alle sanzioni che partiranno da 400 euro. «Dobbiamo permettere alle persone di stare bene e di uscire con gli amici - è la linea guida -, pur sempre nel rispetto delle norme in vigore».

Marco Agrusti

