LA PROTESTA

VENEZIA «Si spaccano le piccole aziende artigiane di Venezia: cambia senza apparente motivo la classificazione Ateco, soltanto alcune riceveranno i ristori regionali».

Alla Confartigianato di Venezia, il bando emesso ieri dalla regione Veneto a sostegno delle categorie economiche profondamente colpite dalla pandemia ha creato più delusione che sollievo.

«È il fatturato a dover fare da indicatore, non la logica sbagliata dei codici Ateco secondo il presidente Andrea Bertoldini, che non crede ai propri occhi - è necessario un maggiore coordinamento con il mondo dell'impresa se non si vuole sparare nel mucchio senza colpire nel segno».

A ben guardare le attività economiche veneziane dimenticate dal sostegno della regione, colpisce Confartigianato il criterio di selezione che emerge dalla classificazione: a realtà che compiono lo stesso mestiere sarebbero stati accordati codici Ateco differenti.

«Dopo aver integrato al provvedimento i codici richiesti dalla Regione, abbiamo chiesto di inserire anche le aziende produttrici di perle, collane, accessori e oggetti in cristallo di vetro e vetro di Murano spiega il segretario Gianni De Checchi - Di includere così pure la fabbricazione di tulle, pizzi e merletti di Burano, la cui realtà è a terra e che secondo noi era a completamento della così detta filiera degli eventi settore che perde in media il 76% di fatturato, precisa De Checchi Ancora, il mondo delle maschere e quello dei trasportatori acquei».

Conti alla mano, sapendo realmente chi soffre di più, i dirigenti Confartigianato Venezia avevano sottoposto all'attenzione regionale anche i settori strettamente connessi al Carnevale.

«Fabbricazione e produzione di maschere così come abbigliamento per il Carnevale e produzione di costumi d'arte che non vedranno una lira essendo stati esclusi dagli aiuti, tranne alcuni che inspiegabilmente sono finiti dentro un codice Ateco del tutto incompatibile».

Tra le categorie trascurate dai ristori ci sarebbe anche quella del trasporto merci via acqua. «Questo settore a Venezia è particolarissimo e subisce gli effetti della crisi più che altrove. Ecco perché aggiunge il segretario andava inserito eccezionalmente nell'elenco dei beneficiari», e invece no, respinto. Da manna dal cielo, il bando in laguna è diventato una patata bollente, nonostante fosse «voluto e atteso dagli operatori che aspettano di giorno in giorno quei contributi in grado di salvare in certi casi le loro attività dalla catastrofe economica prosegue De Checchi - Soprattutto le piccole aziende artigiane, tra le più colpite in particolare nelle città d'arte e specialmente a Venezia, svuotata dai turisti e senza ormai più residenti sufficienti a riempire negozi». Nel frattempo, mentre il documento viene reso operativo, gli uffici della sede di San Lio cercano risposte da dare alle numerose realtà paradossalmente tagliate fuori.

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA