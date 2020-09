MASCARETE

VENEZIA Romina Ardit ed Anna Mao, le pluri campionesse, si sono confermate anche in questa edizione della Regata Storica. La loro mascareta arancione ha guidato la regata, fin dalla cavata. «È stata dura è stato il loro commento all'arrivo, visibilmente commosse questa vittoria vale di più delle tante che abbiamo conquistato. Ci siamo allenate poco per via del Covid e dedichiamo la vittoria davvero a noi stesse».

Un destino: le due vogatrici sono nate nello stesso anno e nel medesimo giorno, vincendo 7 regate Storiche consecutive. Prima dell'ingresso in Canal Grande, si sono formati due tronconi, con il bianco di Magda Tagliapietra ed Elisabetta Nordio, e il verde di Sara Busetto e Alessia Bevilacqua (giovanissima ed alla sua prima Regata Storica). In Canalasso si forma la prima fila, con l'arancio, il canarin di Rossana Scarpa e Debora Scarpa, il celeste di Francesca Costantini e Nicole Zane, il rosso di Camilla Conte e Romina Catanzaro, il bianco, leggermente staccato, dove vogavano Magda Tagliapietra ed Elisabetta Nordio. Dietro, tutte le altre. Corretto e perfetto il giro del paleto davanti a San Marcuola e ritorno in fila, senza scossoni.

La seconda mascareta è il canarin con Rossana Scarpa e Debora Scarpa, da Pellestrina, felicissime: «Mancavo da due anni dalle regate ha osservato Debora Scarpa questo secondo posto è un ottimo piazzamento, che mi fa felice. Dedico la vittoria alla madre di Rossana, che ci ha aiutate badando a suo figlio. Un'altra dedica va alla remiera di Pellestrina».

Terze (con il celeste) Francesca Costantini e Nicole Zane, della stirpe capitanata da Fabio Zane (nelle caorline); entrambe di Burano. Quarta la grande promessa della voga in rosa: Camilla Conte, appena diciottenne, in coppia con l'esperta signora delle regate, Romina Catanzaro (rosso).

Segue il bianco (Magda Tagliapietra ed Elisabetta Nordio, quest'ultima madre di tre figli). Poi il marron di Elena Almansi e Rossana Nardo; settime il rosa di Nausicaa Cimarosto e Maria Cristina Vianello; ottave, con il verde, Sara Busetto ed Alessia Bevilacqua, giovanissima e della quale il mondo della voga dice un gran bene, come prossima campionessa del futuro. Ultime, Luigina Davanzo e Vally Zanella, brave comunque ad entrare in questa edizione della Regata Storica; i 59 anni della brava Vally e quelli di Luigina evidentemente si fanno sentire, mentre il loro spirito e la loro passione sono ancora giovanissimi. Una voga in rosa che ha appassionato gli spettatori e che, ancora una volta, ha dimostrato la tecnica assoluta alla quale in questi anni sono pervenute, frequentando sempre più le associazioni remiere.

Alla regata mancavano le campionesse uscenti, Elisa Costantini ed Elena Costantini, ed anche la regina del remo Luisella Schiavon con la figlia Lara Vignotto. Non per questo, però, Mao e Ardit hanno avuto la strada spianata, che invece si sono dovute conquistare con la proverbiale tecnica, strategia ed energia.

