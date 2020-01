Un anno fa, nel mercato invernale, era arrivato a prestare soccorso a un'Udinese in piena emergenza retrocessione, inviato in prestito dai Pozzo dal Watford. In estate, il progetto forse non aveva convinto Marvin Zeegelaar, che aveva preferito tornare in Inghilterra anziché accettare una seconda stagione in Friuli. Ma il tempo porta consiglio ed ecco che ieri l'esterno olandese, ventinove anni, ha accettato di tornare in bianconero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2022, pronto ad aggiungere altre presenze in campo oltre alle dodici della scorsa stagione, dieci delle quali da titolare.

Presenze che avrebbero potuto essere di più se il terzino sinistro, al quale non difetta grinta e carattere soprattuto nella fase difensiva, non avesse collezionato anche due turni di squalifica, frutto di una serie di ammonizioni.

Un ritorno che non esalta i tifosi più esigenti, ma che in concreto contribuisce a irrobustire la rosa dell'Udinese nel reparto degli esterni, dove più si è avvertito il bisogno di rinforzi. Considerato il cammino che attende la squadra di Luca Gotti in campionato, Zeegelaar saprà tornare utile, tanto che già domani dovrebbe sedere in panchina nella trasferta a Parma.

