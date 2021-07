Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA La nota del Ministero del 22 luglio parla chiaro: per l'avvio del prossimo anno scolastico bisogna puntare sul distanziamento. Per il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini questa indicazione ministeriale deve costituire un motivo in più per salvare quei plessi con meno iscritti che sarebbero in grado di garantire un minor rischio di assembramento. Il ministero dell'Istruzione ha indicato come priorità per il nuovo anno...